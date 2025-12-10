PSG - Mohamed Salah : C'est terminé !

Axel Cornic

A quelques semaines seulement de l’ouverture du mercato hivernal, un énorme cas a explosé en Angleterre, avec la rupture annoncée entre Mohamed Salah et Liverpool. La star égyptienne a tiré à boulets rouges sur son coach Arne Slot et un départ semble désormais être devenu inévitable.

Il n’a pas fallu attendre longtemps avant que la sortie de Mohamed Salah n’enflamme les débats. Tout le monde se demande dans quel club pourrait rebondir l’ailier de 33 ans, avec le PSG qui est évidemment l’un des candidats favoris des bookmakers, même si aucune confirmation sur un éventuel intérêt.

« Son aventure à Liverpool est terminée, cela me semble évident » La seule chose qui sûre en tout cas, c’est que Mohamed Salah va bien quitter Liverpool, club qu’il a rejoint en 2017. « Son aventure à Liverpool est terminée, cela me semble évident. Difficile de rectifier le tir après des propos aussi durs » a expliqué Paolo Di Canio, sur la chaîne italienne Sky Sport 24.