Mission impossible sur le mercato, le PSG lance une révolution !

Après avoir disputé une saison interminable, le PSG de Luis Enrique voit ses meilleurs soldats tomber un à un. Interrogé ce vendredi, Jérôme Rothen a affirmé que le club de la capitale ne pouvait pas se permettre d'avoir un effectif trop fourni pour pallier les blessures. En ce sens, le PSG a préféré miser sur les jeunes, plutôt que d'enflammer le dernier mercato estival.
Après une saison 2024-2025 particulièrement éprouvante, le PSG est à la peine lors de cet exercice. En effet, Luis Enrique a perdu un très grand nombre de joueurs ces dernières semaines, l'infirmerie parisienne ne cessant de se remplir.
C'est l'hécatombe au PSG
Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Jérôme Rothen a expliqué la stratégie du PSG pour faire face aux blessures. Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi ayant décidé de se tourner vers ses jeunes joueurs, plutôt que de recruter massivement.
«La stratégie, c'est de mettre des jeunes joueurs en avant»
« Si le PSG commence-t-il à payer son manque de recrutement ? A vous entendre tous, le PSG aurait dû avoir un effectif à 25 joueurs professionnels de très haut niveau, mais ça, ce n'est pas possible les gars. La stratégie du club, c'est aussi de mettre des jeunes joueurs en avant. Pour l'instant, ils assument, c'est ce qu'ils veulent, et les jeunes vont profiter de ces blessures pour acquérir de l'expérience en Ligue 1, déjà. Après en Ligue des Champions, ça va être plus compliqué », a affirmé Jérôme Rothen, ancien milieu gauche du PSG, sur les ondes de RMC Sport.