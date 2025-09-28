Mission impossible sur le mercato, le PSG lance une révolution !

Amadou Diawara

Après avoir disputé une saison interminable, le PSG de Luis Enrique voit ses meilleurs soldats tomber un à un. Interrogé ce vendredi, Jérôme Rothen a affirmé que le club de la capitale ne pouvait pas se permettre d'avoir un effectif trop fourni pour pallier les blessures. En ce sens, le PSG a préféré miser sur les jeunes, plutôt que d'enflammer le dernier mercato estival.

Après une saison 2024-2025 particulièrement éprouvante, le PSG est à la peine lors de cet exercice. En effet, Luis Enrique a perdu un très grand nombre de joueurs ces dernières semaines, l'infirmerie parisienne ne cessant de se remplir.

C'est l'hécatombe au PSG Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Jérôme Rothen a expliqué la stratégie du PSG pour faire face aux blessures. Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi ayant décidé de se tourner vers ses jeunes joueurs, plutôt que de recruter massivement.