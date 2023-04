Mis au placard à l'OM, il prépare une décision fracassante

La rédaction

La saison de Dimitri Payet ressemble à un long chemin de croix. Elément indispensable du jeu de Jorge Sampaoli l'année dernière, Payet est devenu un remplaçant de luxe avec Tudor, et encore. Le Réunionnais n'a disputé que 862 minutes cette saison toutes compétitions confondues. Alors que son contrat court jusqu'en juin 2024, Dimitri Payet a toutes les cartes en main pour son avenir : soit il joue une dernière saison, avec le risque de connaître encore moins de temps de jeu, soit il prend sa retraite dès cet été, mais rejoint l'organigramme de l'OM...

Dimitri Payet, le Marseillais à vie, comme en témoigne le contrat qu'il avait signé avec Jacques-Henri Eyraud, bénéficie toutefois de belles offres venues d'Amérique du Sud ou des pays du Golfe. Mais le coeur de Payet appartient à Marseille et au club de l'OM. D'ailleurs, L'Equipe informe que l'un de ses fils fait des merveilles avec les catégories jeunes de l'OM. Un départ n'est donc absolument pas à l'ordre du jour.

Payet, futur dirigeant de l'OM ?

Pablo Longoria, pas fan du contrat à vie signé par Dimitri Payet, avait entamé les négociations avec le finaliste de l'Euro 2016 pour y mettre fin. Et aux termes de ces négociations, Dimitri Payet a obtenu la garantie de figurer dans l'organigramme de l'Olympique de Marseille après sa retraite de footballeur. Le poste qui lui sera attribué sera celui de dirigeant du centre de formation, pour gérer la cellule de recrutement dès la fin de son contrat, en 2024. Ou même dès cet été, si Payet décide de mettre fin un an plus tôt à son aventure en tant que joueur de l'OM.

