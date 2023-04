Guendouzi, Kolo Muani... Toutes les infos du 28 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

L'OM veut toucher un gros chèque avec Guendouzi

Annoncé partant de l'OM ces derniers mois, Matteo Guendouzi devrait finir par faire ses valises lors du prochain mercato estival. Le joueur d'Igor Tudor, qui traverse aujourd'hui une passe plus compliquée, serait très apprécié en Angleterre. De quoi permettre à Pablo Longoria de récupérer une jolie somme ? Tel serait en tout cas l'objectif. Selon les informations de L'Equipe , alors que Guendouzi a été acheté pour 12M€, l'OM voudrait récupérer au moins le double.



Plus d'informations ici.

Maintenant le PSG pense à Jonathan David ?

En quête d'un buteur pour la saison prochaine, le PSG multiplierait les pistes. Le club de la capitale regarderait également en Ligue 1. Selon les informations de L'Equipe , Luis Campos penserait ainsi à Jonathan David, en grande forme avec le LOSC cette saison. Annoncé partant, le Canadien serait donc dans les petits papiers du PSG. David a d'ailleurs certains arguments à faire valoir, comme sa connaissance de la Ligue 1, mais aussi son prix moins élevé que d'autres, environ 65M€.



Plus d'informations ici.

Mbappé en contact avec Kolo Muani pour le faire venir au PSG

Dans cette quête d'un attaquant au PSG, Kylian Mbappé aurait lui sa préférence et elle se porterait sur Randal Kolo Muani. Impressionnant avec l'Eintracht Francfort, l'international français pourrait donc retrouver le crack de Bondy à Paris. Selon Bild , Mbappé aurait alors pris les choses en main. Souhaitant avoir Kolo Muani à ses côtés, il voudrait le convaincre de rejoindre le PSG et les contacts seraient en cours entre les deux joueurs.



Plus d'informations ici.

OM : La Juventus ne lâche pas Tudor