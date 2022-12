Messi, Zidane, Hakimi… Toutes les infos mercato du 8 décembre

La rédaction

PSG : Le Barça se lâche sur le dossier Messi

Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Lionel Messi a reçu un nouvel appel du FC Barcelone, cette-fois de la part de Jordi Cruyff. Le directeur sportif du club catalan a ouvert la porte à un retour du joueur argentin, même si financièrement, l'opération demeure complexe. « Quand je pense à Messi, j'ai des souvenirs de ma famille, de mon père. Quand deux grands se sont rendus grands mutuellement, il est important que cette histoire se termine par un câlin final. Comment ? Quand ? Je ne sais pas, mais je peux dire, de ma propre expérience, en voyant mon père, que ce câlin était important pour lui et pour nous » a-t-il déclaré à Sport.



PSG : Messi se rapproche d'une prolongation

A en croire les informations du Times , Lionel Messi serait proche d'un départ à l'Inter Miami. La franchise de MLS, dirigée par David Beckham, serait sur le point de rafler la mise dans ce dossier. Mais selon son biographe, l'international argentin serait plutôt proche d'une prolongation au PSG. « Il n'ira pas à l'Inter de Miami, pas encore, ça n'a pas de sens. Il est proche de rester plus longtemps à Paris » a confié Guillem Balague dans un entretien accordé à Metro.



Zidane sur le point de rejoindre une autre sélection que la France ?

Eliminé par le Maroc en huitième de finale du Mondial, l'Espagne pourrait changer d'entraîneur. Luis Enrique pourrait être remercié dans les prochains jours. Les noms de Xabi Alonso, Raul, Mauricio Pochettino, Aitor Karanka, José Bordalas, Rafael Benitez, Roberto Martinez, Luis de la Fuente et Marcelino sont cités. Pressenti pour reprendre l'équipe de rance, Zinédine Zidane est également annoncé comme un candidat sérieux par OK Diario .



PSG : L'incroyable confidence d'Hakimi