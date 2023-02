Messi va retrouver le Barça, coup de théâtre annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La cérémonie des The Best FIFA Football Awards 2022 aura lieu ce lundi à Paris. Champion du monde avec l'Argentine en décembre dernier, Lionel Messi est le favori pour remporter le titre de meilleur joueur. A l'occasion de cette cérémonie, le joueur devrait retrouver son ancien dirigeant au FC Barcelone, Joan Laporta. L'occasion d'évoquer un possible retour ?

L'avenir de Lionel Messi fait l'objet de nombreuses spéculations. En fin de contrat avec le PSG, l'international argentin est annoncé proche de plusieurs destinations. L'Inter Miami, le FC Barcelone, une prolongation au PSG, les options seraient nombreuses pour le champion du monde 2022. Alors que les rumeurs sont nombreuses, Messi va pouvoir penser à autre chose le temps d'une soirée.

Messi va participer à la cérémonie de la FIFA The Best

En effet, ce lundi aura lieu la cérémonie des The Best FIFA Football Awards 2022. Le joueur du PSG a de grandes chances d'être sacré meilleur joueur. A l'occasion de cette cérémonie, il pourrait y retrouver certains de ses coéquipiers à Paris comme Kylian Mbappé, mais aussi quelques vieilles connaissances.

Des négociations avec Joan Laporta ?