Messi signe au PSG, voilà la raison

Thibault Morlain

Aujourd’hui à l’Inter Miami, Lionel Messi a connu un passage de deux ans au PSG. Arrivé à l’été 2021, l’Argentin s’était engagé avec le club de la capitale suite à son départ du FC Barcelone, alors en proie à de gros problèmes financiers. Messi a alors posé ses valises au PSG. Un transfert qui a fait énormément parler, mais Daniel Riolo a apporté quelques précisions importantes sur ce choix de La Pulga.

Alors qu’on imaginait Lionel Messi faire toute sa carrière au FC Barcelone, la planète football a tremblé à l’été 2021 suite au communiqué du club catalan. Ne pouvant plus payer l’Argentin, le Barça n’a eu d’autre choix que de le laisser partir. Libre et à la recherche d’un club, Messi s’est alors engagé au PSG, rejoignant Neymar et Kylian Mbappé.

Thierry Henry justifie sa décision avec le crack du PSG https://t.co/EW8zaVthGt pic.twitter.com/dTsdeJXW8c — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

« Il était venu pour l’oseille »

Pour Colinterview , Daniel Riolo a tenu à remettre l’arrivée de Lionel Messi au PSG dans le bon contexte. Il a alors expliqué : « Je savais depuis le début que Messi était là alors qu’il n’avait pas envie d’être là. Il était venu pour l’oseille et pour préparer la Coupe du monde car il n’a pas pu rester au Barça »

« Le seul club qui pouvait le payer »