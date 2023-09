Messi quitte le PSG, il annonce du lourd

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi a quitté le PSG pour s'engager librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami, et ce, parce que son contrat s'est terminé le 30 juin. Alors que la Pulga enchaine déjà les performances XXL aux Etats-Unis, Nelson Rodriguez - vice-président exécutif de la MLS - s'est totalement enflammé.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons lors de sa signature. Alors qu'il n'a jamais prolongé avec le club de la capitale, le champion du monde argentin a fait ses valises le 30 juin. En effet, Leo Messi a fui le PSG à la fin de son contrat pour rejoindre l'Inter Miami librement et gratuitement cet été.

La MLS est comblée avec Leo Messi

Alors que Lionel Messi défend désormais les couleurs de l'Inter Miami, Nelson Rodriguez est aux anges. Lors d'un entretien accordé à Olé , le vice-président exécutif de la MLS s'est réjoui de voir la Pulga évoluer dans son championnat, avant d'annoncer du lourd pour la suite de son aventure aux Etats-Unis.

«Je suis fier qu'il ait choisi l'Inter Miami et la MLS»