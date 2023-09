Riolo a un regret avec le mercato du PSG

Thibault Morlain

Très actif durant le dernier marché des transferts, le PSG a multiplié les recrues pour modifier l’effectif afin de satisfaire Luis Enrique. Dans tous les secteurs, il y a eu du sang neuf, mais voilà que le club de la capitale aurait notamment aimé attirer un milieu offensif en plus. Le rêve se nommait Bernardo Silva, mais ça n’a pas été possible et aucun joueur n’est finalement venu. Au grand dam de Daniel Riolo.

Au PSG, la liste des recrues estivales est longue. On peut notamment retrouver les noms de Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Manuel Ugarte ou encore Lucas Hernandez. Luis Enrique a ainsi pu compter sur de nombreux renforts, alors que le PSG aurait également aimé recruter un joueur de plus : un milieu offensif afin de faire le lien avec l’attaque. Une recherche compliquée pour le club de la capitale, qui n’a au final recruté personne à ce poste.

« Là où un joueur supplémentaire de classe mondiale aurait été utile, c’est au milieu »

Faisant le bilan du mercato du PSG, Daniel Riolo a regretté l’absence de ce milieu de terrain. En effet, pour Colinterview , le journaliste RMC a lâché : « Là où un joueur supplémentaire de classe mondiale aurait été utile, c’est au milieu. Il y a beaucoup de milieux, mais pas de un De Bruyne, un Bernardo Silva, un Modric grande époque ou un Kroos. Ça va plus être un milieu de terrain un peu plus travailleur avec des gars qui vont devoir s’affirmer comme des joueurs de classe mondiale. Zaïre-Emery ne le sera peut-être pas tout de suite car il est jeune, Ugarte c’est 6 on ne sait pas ce qu’il donne au haut niveau ».

« Barella ? Il aurait été dans le rôle de Zaïre-Emery »