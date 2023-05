Messi - Ronaldo : Une folle offensive est annoncée !

Pierrick Levallet

En pleine polémique au PSG, Lionel Messi n'est pas certain de rester dans la capitale à l'issue de la saison. Son contrat expire en juin prochain, et il pourrait bien claquer la porte cet été. De son côté, Al-Hilal lorgnerait toujours sur La Pulga, notamment pour recréer sa rivalité avec Cristiano Ronaldo. Et le club saoudien aurait prévu de revenir à la charge.

Le torchon brûle entre Lionel Messi et le PSG. En fin de contrat en juin prochain, l’Argentin est au coeur d’un grand feuilleton autour de son avenir. Luis Campos travaille depuis plusieurs mois sur la prolongation du champion du monde 2022. Cependant, le joueur de 35 ans a déclenché une grosse polémique au sein du club de la capitale. Le septuple Ballon d’Or pour l’Arabie Saoudite au lendemain de la défaite contre le FC Lorient sans l’accord de ses dirigeants. Résultat, Lionel Messi a été sanctionné par sa direction. Dans la foulée, Le Parisien a révélé que cet épisode pourrait avoir un lourd impact dans la décision du PSG de le conserver. Une aubaine pour les prétendants de Lionel Messi, qui se tiennent à l’affût depuis un certain temps maintenant. D’ailleurs, une offensive serait en préparation.

Messi et Cristiano Ronaldo bientôt réunis ?

À en croire les informations du journaliste Romain Molina, Al-Hilal devrait revenir à la charge prochainement pour Lionel Messi. Le club saoudien travaillerait sur le dossier depuis plusieurs mois et devrait amplifier son offensive dans les semaines à venir pour espérer faire craquer l’Argentin. L’Arabie Saoudite souhaiterait recréer la rivalité entre La Pulga et Cristiano Ronaldo.

Al-Hilal lui offre un contrat en or