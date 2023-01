Messi, Ramos… Le PSG prépare du lourd pour 2023

Thomas Bourseau

Sergio Ramos a redoré son blason au PSG depuis le début de la saison. Au point où Christophe Galtier a fait de lui un des piliers de son onze de départ. Pour autant, le Paris Saint-Germain a d’autres préoccupations contractuelles avant de se pencher sur le cas Ramos.

Avant même le début de l’année 2023, le PSG est parvenu à mener à bien un dossier sur lequel le conseiller football Luis Campos travaillait depuis plusieurs semaines. En effet, le 28 décembre dernier, le président Nasser Al-Khelaïfi se présentait avec Marco Verratti sur la pelouse du Parc des princes pour révéler au public sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2026. De quoi donner des idées à Sergio Ramos qui aimerait voir son bail être prolongé, ce dernier expirant à la fin de la saison.

Avant Ramos, le PSG priorise les dossiers Marquinhos, Kimpembe et Messi

Pour autant, il semblerait que le comité de direction du PSG ait d’autres projets plus urgents que la prolongation de Sergio Ramos pour le moment. C’est en effet l’information communiquée par The Athletic ce mardi. Le média britannique explique que le Paris Saint-Germain privilégierait en l’état les contrats de Marquinhos, de Presnel Kimpembe et de Lionel Messi.

Le tour de Ramos viendra s’il s’en donne les moyens