Messi - PSG : Un proche veut le trahir pour son transfert, la folle révélation

Le possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone est sur toutes les lèvres, surtout en Catalogne. Présent en conférence de presse ce vendredi, Xavi n'a pas échappé à la question que tout le monde se pose : Messi s'engagera-t-il avec le Barça ? L'entraîneur a laissé planer le doute. Mais Daniel Riolo l'assure, l'arrivée de l'Argentin pourrait provoquer des tensions en interne.

Ce dossier a basculé en très peu de temps. Enclin à prolonger avec le PSG avant le Mondial, Lionel Messi a changé d'avis quelques semaines après avoir donné son accord au Qatar. En réalité, le joueur de 35 ans viserait un retour au FC Barcelone. Un dossier loin d'être bouclé, mais la formation blaugrana active de nouveaux leviers pour financer cette opération et la faire enregistrer par la Liga. Présent en conférence de presse ce vendredi, Xavi n'a pas levé les doutes sur le retour de Messi.

Mercato : La pression monte pour Messi, un proche déballe tout https://t.co/jBkrgvDOT5 pic.twitter.com/AhGOurkSNy — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

Le Barça laisse planer le doute

« En ce qui concerne Leo (ndlr Messi), nous ne savons pas s'il va arriver ou non. C'est trop tôt. Nous sommes concentrés sur le Betis et sur le fait de gagner ce championnat, cela nous donnerait beaucoup de stabilité. Nous parlerons d'éventuels recrutements lorsque nous aurons gagné la Liga » a déclaré l'entraîneur du Barça. Mais à en croire Daniel Riolo, Xavi ne serait pas particulièrement emballé par le retour de Messi.

« Ça va finir en problème cette histoire »