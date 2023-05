Messi - PSG : Après la sanction, un incroyable coup de tonnerre ?

Thomas Bourseau

En fin de contrat le 30 juin prochain au PSG, Lionel Messi a été suspendu par le PSG qui a ouvert une procédure interne disciplinaire après la désertion de Messi en Arabie saoudite. Pour autant, à la surprise générale, sa prolongation de contrat ne serait pas enterrée.

Après avoir repoussé par deux fois sa visite programmée en Arabie saoudite où il est l’ambassadeur du tourisme, Lionel Messi a ignoré les entraînements programmés par le PSG en ce début de semaine après le revers concédé face à Lorient au Parc des princes dimanche (3-1) pour se rendre à Riyad. Une décision choc qui en a engendré une autre de la part des hauts dirigeants du PSG qui ont suspendu Lionel Messi pendant les deux prochaines semaines selon RMC Sport.

Le PSG aurait déjà tourné la page Messi après l’avoir sanctionné

Sur le plateau de l’ After Foot, Florent Gautreau a confié mardi soir que l’émir du Qatar semblait avoir pris la décision, avec l’ensemble de la haute direction, de ne pas conserver Lionel Messi à la fin de la saison, moment où son contrat expirera le 30 juin prochain. Le10sport.com vous révélait le 18 février dernier que les discussions se poursuivaient entre le comité de direction du PSG et le clan Messi pour une éventuelle prolongation de contrat. Fabrizio Romano a confirmé la tendance en expliquant que malgré la sanction, l’offre de prolongation serait toujours sur la table.

Affaire Messi : Le PSG fait halluciner l'Argentine https://t.co/CL0fzefI7G pic.twitter.com/3F2a5SH28F — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

«Messi n'a ni accepté ni rejeté la proposition, mais elle est toujours là»