Messi, Neymar, Zidane… Toutes les infos mercato du 24 février

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : L'Inter Miami en remet une couche sur Messi

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi intéresse plusieurs écuries qui envisagent de l'attirer libre l'été prochain, comme l'Inter Miami. Et Phil Neville, le coach de la franchise de MLS, a de nouveau évoqué le cas Messi dans un entretien accordé au Times : « Je ne vais pas le nier, et dire que les spéculations selon lesquelles nous sommes intéressés par Lionel Messi et Sergio Busquets sont fausses. Nous voulons amener les meilleurs joueurs du monde dans ce club de football. Messi et Busquets sont les deux qui se démarquent le plus ces dernières années. Ce sont de très grands joueurs qui seraient toujours un énorme avantage pour notre institution. Et pour la MLS, ça changerait la donne (...) Depuis que j’ai rejoint le club, je pense que nous avons été liés à tous les meilleurs joueurs du football mondial. Sergio Ramos, Dani Alves, Robert Lewandowski, Willian, Cesc Fàbregas, Luis Suarez… vous pouvez tous les citer, poursuit Neville. Nous allons toujours être liés aux meilleurs joueurs du monde. Nous avions Gonzalo Higuaín et Blaise Matuidi. Maintenant, nous avons la possibilité d’avoir de nouveau "designated players" », a indiqué Neville. Le PSG est donc prévenu.



Neymar remis sur le marché par le PSG ?

Poussé vers la sortie par Luis Campos l'été dernier, Neymar était finalement resté au PSG, faute de piste concrète. Et l'histoire pourrait se répéter lors du prochain mercato estival selon le journaliste de CBS Sports , Jonathan Johnson, interrogé par Caught Offside : « Ce n'est pas un secret, le PSG était ouvert à un départ de Neymar l'été dernier et je pense que cela pourrait à nouveau être le cas... », a-t-il confié.



Le PSG concurrencé par la Juventus pour Zidane ?

Grande priorité du Qatar pour le poste d'entraîneur du PSG alors que Christophe Galtier semble menacé à terme, Zinedine Zidane a également la cote chez l'un de ses anciens clubs. Selon TMW Radio , l'ex-entraîneur du Real Madrid est l’un des profil étudiés à la Juventus pour remplacer Massimiliano Allegri en fin de saison.



