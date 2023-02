Messi, Marquinhos, Vitinha… Toutes les infos mercato du 4 février

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes mardi soir, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Marquinhos va prolonger au PSG

Comme révélé par le10sport.com , les discussions pour la prolongation de Marquinhos sont en excellente voie. Une information confirmée par UOL Esporte . Le média brésilien assure en effet que le capitaine du PSG devrait étendre son bail jusqu'en 2027 ou 2028 ce qui lui garantie un avenir sur le très long terme à Paris où il avait signé en 2013 pour 32M€ en provenance de l'AS Roma.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Réunion en février entre le PSG et Messi

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé au PSG et les informations des médias argentins indiquent ces derniers jours que la tendance serait en train d'évoluer. La Pulga ne serait plus autant assurée de vouloir rester. Néanmoins, d'après Fabrizio Romano, Lionel Messi et le PSG devraient prochainement se rencontrer, durant le mois de février, afin qu'une offre officielle soit transmise à la star argentine.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Vitinha a recalé l'OL avant l'OM