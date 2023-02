«C’était un choc», la nouvelle star de l'OM les a rendus fous

Arthur Montagne

Arrivé à l'OM dans les dernières heures du mercato, Vitinha n'a pas encore débuté avec ses nouvelles couleurs, mais il est très attendu à Marseille. Il faut dire qu'il est présenté comme un attaquant très impressionnant. Et dès son plus jeune âge, il faisait déjà forte impression.

C'est désormais officiel, l'OM a battu son record de transfert. En effet, dans les dernières heures du mercato, le club phocéen a lâché 32M€, bonus compris, pour recruter Vitinha qui a débarqué en provenance de Braga. Mais avant-cela, alors qu'il n'était âgé que de 12 ans, l'attaquant portugais a fait ses débuts à Alvite, un club filial de Benfica. Et son capitaine de l'époque, Joao Oliveira, a rapidement été impressionné.

Vitinha a toujours impressionné ses coéquipiers

« C’était un choc, Il était plus grand et costaud que les autres, allait toujours au contact et ne perdait jamais le moindre duel. Il faisait des choses différentes et était vraiment au-dessus du lot, sans trop en faire. Je ne l’ai jamais vu dribbler pour dribbler », assure-t-il dans les colonnes de La Provence .

Des débuts ce dimanche ?

Et pour voir à l'œuvre Vitinha, les fans de l'OM n'ont plus très longtemps à patienter. Et pour cause, le nouveau numéro 9 marseillais devait être dans le groupe pour la réception de Nice dimanche. Vitinha devrait donc faire ses grands débuts à Marseille.