Le clan Messi jette un froid sur son avenir, le PSG contre-attaque

Thomas Bourseau

Lionel Messi n’est contractuellement lié au PSG que jusqu’à la fin de la saison. La presse a dernièrement fait part de certains doutes de l’Argentin au sujet de son avenir à Paris et que cela expliquerait le manque d’avancée sur sa prolongation de contrat. Le Paris Saint-Germain compterait dissiper tous les doutes.

Après avoir remporté le Mondial avec l’Argentine le 18 décembre dernier au Qatar, Lionel Messi pourrait-il prendre une décision importante pour son avenir au PSG ? Sous contrat jusqu’en juin prochain au sein du Paris Saint-Germain, Messi n’a pas caché ne pas savoir de quoi sera fait la suite des opérations à Olé dernièrement. « Je vais avoir 36 ans, la fin de ma carrière approche. Je ne sais pas ce que je vais faire, tout dépend de plusieurs choses ».

L’entourage de Messi fait traîner les choses, un doute s’installe

Journaliste pour le média argentin TyC Sports, Gaston Edul a dernièrement jeté un froid sur le dossier Lionel Messi pour le PSG sur sa chaîne Twitch . « Il est vrai aussi que pendant la Coupe du monde, l'information qui sort de son entourage proche est qu'il avait un accord de principe pour signer pour une année de plus. Ces réunions sont retardées, et si elles sont retardées ce n'est pas à cause du PSG, c'est à cause de Messi. Il y a clairement une situation de doute ».

Mercato - PSG : Coup de pression de Lionel Messi https://t.co/9G702z609U pic.twitter.com/dahrVnu1WU — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

Le PSG est en mission pour Lionel Messi en ce mois de février