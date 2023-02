Le PSG en rêve, le tapis rouge est déroulé pour le Qatar

Thomas Bourseau

Sous contrat à Manchester City jusqu’en juin 2025, Bernardo Silva aurait à coeur de relever un nouveau challenge à l’avenir. Le PSG, et plus particulièrement Luis Campos, rêve de le recruter. Tout se mettrait en place pour le transfert du Portugais.

Bernardo Silva évolue à Manchester City depuis 2017 et son sacre avec l’AS Monaco en Ligue 1. Mais depuis quelque temps et alors que son contrat court jusqu’en juin 2025 chez les Skyblues , Bernardo Silva a des envies d’ailleurs. Que ce soit pour The Times ou Record plus récemment, le milieu offensif portugais a dans un premier temps évoqué un malaise et son envie de se rapprocher de sa famille au Portugal. Pour Record , Silva affirmait que s’il sentait qu’il était temps de se lancer un nouveau challenge à l’avenir, il le ferait.

Le PSG s’est positionné, Bernardo Silva le rêve de Luis Campos

Une aubaine pour le PSG ? Depuis son arrivée au club de la capitale en tant que conseiller football le 10 juin dernier, Luis Campos rêve de recruter Bernardo Silva au Paris Saint-Germain comme le10sport.com vous le révélait le 3 août dernier. Au cours du mois en question, le10sport.com vous assurait qu’une offre de transfert s’élevant à 80M€ avait été dégainée par la direction du PSG afin de convaincre Manchester City de céder Bernardo Silva : refusée.

Silva prêt à quitter City, Manchester préparerait sa succession