«J’aime Leo», il lance un appel du pied à Messi

Alors que le PSG essaye de le prolonger depuis plusieurs mois, Lionel Messi n’a toujours pas étendu son contrat avec le club de la capitale. L’international argentin est d’ores et déjà libre de s’engager avec la formation qu’il souhaite. Conscient de la situation de Lionel Messi, l’Inter Miami serait intéressé par l’idée de s’attacher ses services. Son propriétaire, David Beckham, a d’ailleurs eu des mots très élogieux à l'égard du septuple Ballon d’Or.

Cette saison pourrait bien être la dernière de Lionel Messi au PSG. Comme révélé par le10sport.com , Luis Campos s’active pour qu’il prolonge son contrat avec le club de la capitale depuis le mois d’octobre dernier. L’Argentin était focalisé sur la Coupe du monde au Qatar à ce moment-là et ce dossier devait se décanter une fois le Mondial terminé.

L’avenir de Messi est encore flou

Mais alors que l’on vient d’entrer dans le mois de février, la prolongation de Lionel Messi au PSG n’a toujours pas évolué. Une situation qui commencerait à inquiéter les Parisiens, qui mettraient la pression sur le septuple Ballon d’Or pour qu’il prenne une décision, d’après les informations de 90min . Si un éventuel retour au FC Barcelone a été évoqué pour l’avenir de la Pulga , l’Inter Miami serait également très intéressé. Auprès d’ ESPN , David Beckham, propriétaire du club de MLS, a d’ailleurs envoyé un sacré message à Lionel Messi.

«J'aime Leo pour de nombreuses raisons différentes»