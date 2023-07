Messi : Le feuilleton vire au fiasco, ils balancent tout

Thomas Bourseau

Lionel Messi semblait être tout proche de retrouver le FC Barcelone après une dernière saison chaotique au PSG. Néanmoins, malgré les efforts de chacun, le feuilleton a viré au fiasco. Explications.

Lionel Messi aura vécu une dernière année pleine de rebondissements au PSG. À commencer par une victoire avec l’Argentine en finale de Coupe du monde en décembre dernier. Moment où une prolongation de contrat au PSG semblait bien partie avant la débâcle européenne face au Bayern Munich qui a redistribué les cartes selon The Athletic. Il a par la suite été question d’un retour XXL dans son club de coeur du FC Barcelone, en vain.

Son retour a été un fiasco, le Barça et Messi ont tout tenté

Et pourtant, des sources du FC Barcelone ont confié lundi à The Athletic que Lionel Messi était tout proche du FC Barcelone. Il y aurait même eu des réunions entre le président Joan Laporta et Jorge Messi, père du septuple Ballon d’or. « Une dernière danse » avec le Barça était au programme et jugée prioritaire par Messi. Son ancien coéquipier et actuel coach du FC Barcelone, à savoir Xavi Hernandez, aurait pris une bonne partie de la seconde moitié de la saison pour vendre le projet sportif du club culé à Lionel Messi. Pour La Vanguardia , Laporta a révélé que le clan Messi ne voulait pas rejoindre un club où il serait sous une énorme pression après son année chaotique au PSG.

«Cela aurait été bien, spécial»