Messi lâche une bombe en privé, coup de théâtre au PSG

Libre en fin de saison, Lionel Messi est aujourd’hui sur le départ. Malgré la volonté du PSG de le prolonger il y a quelques mois, l’attaquant de 35 ans douterait d’un avenir dans la capitale, et verrait d’un bon œil son retour au FC Barcelone. D’ailleurs, les discussions seraient en cours entre le camp argentin et le club culé.

Depuis plusieurs mois, le PSG cherche à renouveler le bail de Lionel Messi comme vous l’a indiqué le10sport.com. Si un accord semblait proche d’être trouvé, la situation a depuis évolué. Les prestations décevantes de l’Argentin dans les grands rendez-vous s’ajoutant à son juteux salaire pourraient en effet amener le club de la capitale à revoir sa position. De son côté, Lionel Messi est aussi en plein doute, lui qui songerait sérieusement à retrouver le FC Barcelone, qui n’attend que ça.

Le nouvel appel du pied lancé à Messi

« C'est le meilleur joueur de l'histoire. Il a été le joueur le plus important de l'histoire du Barça. Je dois faire très attention à ce que je dis. Messi est un joueur du PSG et je dois le respecter. Il sait que les portes du Barça lui sont ouvertes. Nous verrons bien », a lâché il y a peu le président Joan Laporta dans un entretien accordé à la chaîne YouTube The Business and money behind sports .

Des discussions entre le clan Messi et le Barça