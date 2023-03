Coup de théâtre, le PSG fait le forcing pour une star de Deschamps

Hugo Chirossel

Depuis plusieurs années maintenant, le nom de N’Golo Kanté est régulièrement lié au Paris Saint-Germain. En fin de contrat avec Chelsea à l’issue de la saison, l’international français enchaine les blessures dernièrement. Mais le PSG serait toujours très intéressé à l’idée de s’attacher les services du milieu de terrain âgé de 31 ans.

Sept mois après, N’Golo Kanté a récemment fait son retour sur les terrains. Alors que son dernier match remontait au mois d’août dernier, le milieu de terrain âgé de 31 ans a disputé 60 minutes ce vendredi, lors d’une rencontre amicale entre les jeunes de Chelsea et Charlton (3-0).

Le PSG veut un renfort à 50M€, il lâche sa réponse https://t.co/dFHNo6DQqS pic.twitter.com/lH17M1HOWK — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

Kanté n’a pas encore prolongé avec Chelsea

Une bonne nouvelle pour Chelsea, toujours englué dans le ventre mou du classement de la Premier League et qui s’apprête à affronter le Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions. Cela pourrait également permettre à N’Golo Kanté de prouver qu’il peut toujours évoluer au plus haut niveau, d’autant plus qu’il sera libre de tout contrat en juin prochain.

Le PSG toujours en contact avec Kanté