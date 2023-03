Le PSG veut un renfort à 50M€, il lâche sa réponse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux d’apporter du changement dans l’effectif du Paris Saint-Germain, Luis Campos lorgne notamment Manu Koné pour renforcer l’entrejeu. Le joueur du Borussia Mönchengladbach, en grande réussite du côté de la Bundesliga, suscite de nombreuses convoitises sur le mercato, ce dont a bien conscience le principal intéressé, interrogé sur le sujet par Le Parisien.

Avec une désillusion européenne de plus cette saison, le PSG prépare le mercato estival avec l’intention d’apporter de nouveaux changements dans l’effectif. Parmi les cibles de Luis Campos, on retrouve notamment Manu Koné comme vous l’a révélé le10sport.com. Le milieu du Borussia Mönchengladbach figure dans les petits papiers du PSG, qui n’a pas encore entamé la moindre démarche dans ce dossier, mais aussi d’autres clubs européens à l’instar de Chelsea et Manchester United. Une aubaine pour la formation de Bundesliga, réclamant au moins 50M€ pour son joueur français. Interrogé par Le Parisien sur l’intérêt qu’il suscite, Manu Koné ne se montre pas perturbé par la situation.

Un club a dit non au Qatar, le PSG revient à la charge https://t.co/JWIYtBLjfP pic.twitter.com/aTxKulQl4D — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

« Moi ça ne me fait ni chaud, ni froid »

« Pour l’instant je suis à Mönchengladbach. Je vis bien les rumeurs, je ne fais pas attention à tout ce qui se dit. C’est plus mon entourage et mes amis, qui m’envoient les articles. C’est une fierté pour eux de voir mon nom associé à de grands clubs, mais moi ça ne me fait ni chaud, ni froid. Je préfère terminer ma saison tranquillement. Après, il se passera ce qui doit se passer », indique Manu Koné, sous contrat jusqu’en 2025.

« C’est vrai que je suis Parisien, je suis né et j’ai été formé ici »