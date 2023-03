Mercato : Fan de Mbappé, il postule pour le PSG

Thomas Bourseau

Dans le viseur du PSG et de Chelsea notamment, Manu Koné a ouvertement évoqué un éventuel transfert du Borussia Mönchengladbach au PSG lors de la prochaine intersaison. De quoi conforter le club de la capitale dans sa gestion du dossier du jeune milieu de terrain français de 21 ans.

Révélation de la saison en Bundesliga avec le Borussia Mönchengladbach, Manu Koné (21 ans) semble faire tourner la tête de bien des clubs européens dont Chelsea. Pour autant, pour Sport BILD , le milieu de terrain passé par le Toulouse FC n’a pas caché une ambition d’évoluer aux côtés de Kylian Mbappé alors que le PSG serait sur les rangs.

Koné est fan de Mbappé

« Je ne me réveille pas tous les jours en pensant que je veux jouer avec Mbappé. Mais c’est clair que si on peut évoluer avec de si grands joueurs, on apprend beaucoup. C’est bien sûr attrayant ». a récemment confié Manu Koné pour Sport BILD.

Le PSG prépare un gros transfert, le Qatar est fixé https://t.co/jXt8uZz5qP pic.twitter.com/Y0ww5S0oFZ — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

«Le PSG ? Il y a un lien logique»