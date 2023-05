Messi et Neymar virés par le PSG, l'énorme révélation

Jean de Teyssière

C'est désormais officiel depuis samedi soir et le match nul face à Strasbourg (1-1) : le Paris Saint-Germain est sacré champion de France ! Ce titre, le onzième de l'histoire du PSG, place le club au sommet de la pyramide des records car seul l'AS Saint-Étienne en avait remporté autant, avec 10 titres. Une fin de saison qui marquera également la fin de la MNM après deux années de cohabitation. Une association en laquelle Luis Campos n'aurait jamais cru.

Sur le papier, cela promettait. Lionel Messi, l'un des meilleurs joueurs du monde - six Ballon d'Or au moment de son arrivée - allait retrouver son ami du FC Barcelone, Neymar qui avait terrorisé avec La Pulga (plus Luis Suarez) les défenses de l'Europe entière pour rejoindre Kylian Mbappé promis à un futur radieux. Dans les statistiques aussi, ce trio semble fonctionner. Par exemple, lorsque les trois joueurs ont été titulaires ensemble cette saison, le PSG n'a jamais perdu (12 victoires, 3 nuls). Mais là où le bât blesse, c'est au niveau des absences puisqu'à eux trois, en deux ans, 54 matchs ont été manqués (30 pour Neymar, 19 pour Messi, 5 pour Mbappé). La MNM semble avoir vécu.

Messi partira en fin de contrat

Face à tous ces problèmes, le Paris Saint-Germain va agir et faire partir l'un ou plusieurs des membres de sa MNM. Pour le cas de Lionel Messi, le champion du monde en titre est en partance depuis maintenant quelques mois. Malgré la volonté de Luis Campos de prolonger Messi à l'automne dernier, puis un accord de principe pour prolonger durant la Coupe du monde, les discussions avec son père et agent, Jorge, n'ont pas abouti. De sorte qu'au PSG, selon L'Équipe , on s'est fait à l'idée de le perdre et il quittera donc le club à l'issue de son contrat en juin prochain. Une façon pour le PSG et Campos de voir un gros salaire partir et s'offrir plus de liberté sur le prochain mercato.

Neymar vers la Premier League ?

Concernant Neymar, la situation semble plus floue. Dans son édition du jour, L'Équipe ne dévoile pas la future destination du Brésilien mais évoque tout de même un départ probable. L'ancien joueur du FC Barcelone semblait déjà vouloir partir, notamment à cause de la fronde des supporters au début du mois, qui sont allés jusqu'à son domicile pour l'insulter. Les pistes menant à l'Angleterre (Manchester United et Chelsea) sont évoquées mais aucune ne semble pour l'instant sérieuse, à cause du salaire de Neymar et son contrat avec le PSG courant jusqu'en 2027.

Campos n'a jamais cru en la MNM