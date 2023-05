Le PSG vise du lourd, quel milieu de terrain doit être la priorité ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les chantiers sont nombreux au PSG. Le club parisien table sur l'arrivée de cinq renforts, dont un pour densifier le milieu de terrain. Ces dernières semaines, de nombreux profils ont été annoncés, même si la priorité serait de mettre la main sur un numéro six. Alors selon vous, quelle doit être la priorité de Luis Campos sur le mercato ?

Le plan de vol a été dressé. Conforté à son poste, Luis Campos a déjà ciblé les besoins de son équipe. Pas moins de cinq recrues sont attendues dans la capitale, en plus de Milan Skriniar, dont l'arrivée aurait déjà été actée. Il s'agit d'un défenseur central, d'un ailier, d'un second attaquant, d'un avant-centre, mais surtout d'un milieu axial capable enfin de prendre la succession de Thiago Motta. En conférence de presse, Christophe Galtier en avait dit plus sur le profil-type des joueurs.

La mise au point de Galtier

« Le club et la direction sportive, Luis Campos, le président et moi-même, disent qu’on doit s’améliorer la saison prochaine. Automatiquement, il y a un regard vers la France, les joueurs qui performent dans notre championnat, et aussi vers l’international. Aller recruter les très bons joueurs de Ligue 1, quand on les aura ciblés, même si déjà le cas, les postes et les profils. On verra si on s’orientera plus vers la Ligue 1 ou plus vers l’international » avait lâché l'entraîneur du PSG.

Le milieu de terrain changera de visage

La dernière piste en date mène à Marco Asensio. Comme annoncé par le 10Sport.com, le joueur a pris la décision de quitter le Real Madrid et le PSG est très chaud. Mais d'autres dossiers ont été lancés pour renforcer le milieu de terrain. Toujours selon nos informations exclusives, le club parisien fonce sur Bernardo Silva, tenté par l'aventure parisienne. Mais la première recrue parisienne pourrait se nommer Manuel Ugarte, dont la clause libératoire (60M€) aurait été levée par le PSG. A moins que Luis Campos ne privilégie un dossier en Ligue 1. Seko Fofana (RC Lens), Khéphren Thuram (OGC Nice) ou encore Youssouf Fofana (AS Monaco) seraient des profils surveillés.



