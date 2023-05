Le fiasco Messi est oublié, une star va signer au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'opération prolongation a débuté de la pire des manières pour le PSG. En fin de contrat avec le club parisien, Lionel Messi a fait savoir à ses dirigeants qu'il ne prolongerait pas son contrat. Mais depuis, les signatures s'enchaînent dans la capitale. Marco Verratti et Marquinhos ont signé, et un troisième joueur serait sur le point de renouveler sa confiance.

Il n'y a pas que le mercato estival, qui préoccupe les dirigeants du PSG. Depuis plusieurs mois, la direction fait le nécessaire pour sécuriser l'avenir de ses stars en fin de contrat. Pendant longtemps, le dossier Lionel Messi a été jugé prioritaire par le Qatar. Les responsables avaient, même, profité du denier Mondial pour s'entretenir avec l'entourage de l'Argentin. Des discussions qui, à l'époque, été positives. « Durant le dernier Mondial, Jorge Messi a eu l’occasion d’échanger avec Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir et sans qu’ils aillent très loin dans les discussions, ils ont trouvé un accord de principe pour que l’aventure se prolonge » avait confié Stéphane Bianchi, journaliste pour Le Parisien . Mais depuis son sacre, Messi a baissé de rythme et déçu les supporters du PSG, qui ne l'ont pas épargné. De quoi le faire cogiter et le pousser à envisager d'autres options.

Les prolongations s'enchaînent au PSG

A tel point que Messi n'aurait plus la tête au PSG aujourd'hui. Son départ serait acté en interne, après deux ans de bons et loyaux services. L'opération prolongation a mal débuté pour Luis Campos, mais pourrait bien se terminer. Ces dernières semaines, de bonnes nouvelles ont été annoncés. Cadres du vestiaire parisien, Marco Verratti et Marquinhos ont prolongé leur bail. Et un troisième cadre serait sur le point de donner un accord.

Sergio Ramos le prochain?