PSG : Sur le départ, Messi reçoit une surprenante invitation

Thomas Bourseau

Entre Lionel Messi et le PSG, le divorce semble être prononcé. Un retour au FC Barcelone est une réelle possibilité. D’ailleurs, le Barça aurait invité l’attaquant du Paris Saint-Germain à prendre part à une cérémonie au Camp Nou la semaine prochaine.

Lionel Messi est bien parti pour mettre un terme à son aventure au PSG cet été. Certes, une clause pour une troisième saison a été incluse dans le deal convenu entre les deux parties à l’été 2021. Néanmoins, elle ne fut qu’optionnelle et ne devrait pas être levée au vu des attentes de Messi et du PSG. Le mariage va donc prendre fin à l’intersaison, et maintenant ?

Le Barça et Messi, un nouveau mariage ?

Le FC Barcelone, que ce soit son président, ses dirigeants, son entraîneur et même le vestiaire blaugrana, a fait savoir que les portes du club lui étaient grandes ouvertes si jamais la légende vivante du Barça souhaitait y revenir. Selon Tuttosport , la priorité absolue de Lionel Messi à l’instant T serait de retrouver le club catalan.

Attaqué au PSG, Messi est interpellé par Galtier https://t.co/FevtOZQP7U pic.twitter.com/evIB0CM2iS — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Le Barça aurait invité Messi pour la cérémonie d’adieu de Busquets et d’Alba