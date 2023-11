Messi et Neymar sont partis, le PSG se lâche sur sa révolution

Hugo Chirossel

Cet été, le PSG a décidé de renouveler une grande partie de son effectif. Ce qui a notamment entraîné les départs de joueurs importants, tels que Marco Verratti, Neymar et Lionel Messi. Un sujet abordé par Luis Campos. Le conseiller sportif parisien estime que le club de la capitale est beaucoup moins individualiste désormais.

Ce vendredi, Luis Campos est allé à la rencontre des étudiants de La Sorbonne. Le conseiller sportif du PSG y tenait une conférence ayant pour thème le marché des transferts. L’occasion pour le dirigeant portugais de s'exprimer sur ce qui a changé au Paris Saint-Germain cet été, notamment après les départs de Lionel Messi et Neymar.

PSG : Mbappé se rate, il jubile https://t.co/DrYcbrZRDI pic.twitter.com/b74Qi7aEEO — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

«On a une pensée beaucoup plus collective cette saison au PSG»

« On a une pensée beaucoup plus collective cette saison au PSG. On pense à jouer ensemble et cela fait que tout le monde peut briller. C’est une nouvelle direction que le club a pris », a déclaré Luis Campos, dans des propos relayés par le journal Le Parisien .

«Défendre ce que nos supporters aiment voir»