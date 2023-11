Mbappé : Neymar et Messi sont partis, le PSG a un problème ?

Thomas Bourseau

La « MNM » n’est plus. Kylian Mbappé est l’unique membre restant de l’attaque que formaient Lionel Messi et Neymar au PSG encore la saison dernière. La « Mbappé dépendance » est plus importante cette saison, et c’est un problème pour le Paris Saint-Germain selon Emmanuel Petit.

Kylian Mbappé est le seul rescapé de la « MNM », ancien trio d’attaque composé de lui-même, de Neymar et de Lionel Messi. Les deux derniers cités ont quitté le PSG à l’intersaison pour Al-Hilal et l’Inter Miami.

Emmanuel Petit : «La dépendance Kylian Mbappé était partagée avec Neymar et Messi»

Malgré des statistiques toujours impressionnantes avec le PSG, Kylian Mbappé se trouve plus en difficulté dans le jeu. Et alors qu’on évoquait une Mbappé dépendance la saison passée, elle fut partagée avec Lionel Messi et Neymar la plupart du temps. Un point qu’Emmanuel Petit a souligné sur les ondes de RMC ce vendredi.

PSG : Nouveau coup de théâtre, le transfert de Mbappé prend forme ? https://t.co/D3wv20dSkX pic.twitter.com/zE9Hkofr24 — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

«J’ai l’impression que si Mbappé ne marque pas, je ne sais pas d’où les buts vont arriver»