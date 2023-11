Neymar l'a privé d'un plaisir au PSG, Messi avoue tout

Amadou Diawara

Habitué à porter le numéro 10 au FC Barcelone et avec la sélection argentine, Lionel Messi a dû se contenter du 30 au PSG à cause de Neymar. Lors d'un entretien avec Zinedine Zidane, sponsorisé par Adidas, la Pulga a avoué qu'elle aurait bien aimé endosser son numéro fétiche à Paris.

Lors de l'été 2021, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. A son arrivée à Paris, la Pulga a récupéré le numéro 30, et ce, parce que Neymar portait déjà le 10, son numéro fétiche.

Messi a été privé du numéro 10 au PSG

Lors d'un entretien avec Zinedine Zidane, sponsorisé par Adidas , Lionel Messi s'est prononcé sur le numéro 10, et il avoué qu'il aurait bien aimé l'endosser lors de son séjour au PSG (2021-2023).

Après le PSG, Messi affiche un «grand regret» https://t.co/H3HItu39MH pic.twitter.com/NZ0U5V6NvY — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

«Cela me manquait d'avoir mon numéro»