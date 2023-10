Messi et Neymar s'en vont, le PSG lâche un message fort

Thibault Morlain

Cet été, le PSG a opéré un grand ménage dans son effectif, n'hésitant d'ailleurs pas à se séparer de certaines de ses plus grandes stars. Lionel Messi n'a pas été conservé tandis que Neymar a lui été vendu à Al-Hilal moyennant un chèque de 90M€. C'est donc un nouveau chapitre qui débute au PSG, qui a fait quelques confidence sur ces départs de Messi et Neymar.

Lionel Messi et Neymar n'auront donc rejoué que deux saisons ensemble au PSG. Débarqué à Paris en 2021, l'Argentin a fait ses valises cet été, arrivé au terme de son contrat. Pas prolongé, Messi a rejoint l'Inter Miami, quand de son côté, le Brésilien a lui été vendu en Arabie Saoudite. Plus en odeur de sainteté au PSG et poussé vers la sortie, Neymar a rejoint Al-Hilal.

Des stars qui ont fait grandir le PSG

Que faut-il alors retenir de Lionel Messi et Neymar au PSG ? Comme l'explique L'Equipe ce mercredi, au sein du club de la capitale, on souligne le fait que l'Argentin et le Brésilien ont fait énormément grandir le PSG, tout en lui donnant un coup de projecteur à l'international.

Un impact économique

Grâce à Neymar et Lionel Messi, le PSG est devenu une véritable marque et forcément, le club de la capitale a gagné de l'argent grâce à cela. Et avec les départs du Brésilien et l'Argentin, le PSG en économise désormais. En effet, les salaires de Neymar et Messi étaient énormes et désormais, il n'y a plus à s'en préoccuper.