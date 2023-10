L’aveu du clan Mbappé qui va faire sauter de joie le PSG

Axel Cornic

On a vécu un été extrêmement agité au Paris Saint-Germain, avec Kylian Mbappé qui a annoncé haut et fort a volonté de ne pas activer l’année en option présente dans son contrat et donc quitter le club libre en juin 2024. Mais la donne semble avoir changé depuis la réintégration de la star dans l’effectif de Luis Enrique...

Tout peut très vite changer en quelques mois. En juillet dernier, Kylian Mbappé lâchait une bombe en annonçant sa volonté de ne pas poursuivre son aventure avec le PSG au-delà de juin 2024. S’en est suivi une véritable guerre interne, avec Nasser Al-Khelaïfi qui a d’ailleurs eu des mots très durs à l’encontre de sa star.

« Les problèmes que nous avons eus restent dans la famille et Kylian fait partie de la famille »

Le ton a radicalement changé, puisque désormais Mbappé est « le meilleur joueur du monde », qui « mérite le Ballon d'Or ». Plus question d’ailleurs de mettre sur la place publique les problèmes avec l’attaquant, avec le président du PSG qui a annoncé fin septembre : « Les problèmes que nous avons eus restent dans la famille et Kylian fait partie de la famille ».

Plus de départ en juin 2024 ?