Messi, Conte, PSG… Toutes les infos mercato du 27 mars

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Messi au coeur d'un deal exceptionnel en MLS ?

Courtisé par plusieurs écuries telles que le FC Barcelone, Al-Hilal ou encore l'Inter Miami alors que son contrat avec le PSG arrive à expiration, Lionel Messi pourrait finalement atterrir au sein de la franchise de MLS la saison prochaine. Et un nouvel élément pourrait bien aider le club de David Beckham à assumer ce dossier sur le plan financier... Selon les révélations de Sport , les équipes de MLS ne peuvent pas offrir un salaire annuel supérieur à 6M€ pour un seul joueur. Mais une réunion exceptionnelle aurait récemment acté le fait que l'ensemble des franchises de MLS paient en communauté le salaire des stars pouvant débarquer dans le championnat, et ce nouveau décret pourrait donc faire les affaires de l'Inter Miami avec Messi. En clair, c'est tout le championnat qui financerait l'arrivée du numéro 30 du PSG.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Pisté par le PSG, Antonio Conte limogé par Tottenham

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Antonio Conte n'est plus l'entraîneur de Tottenham. Le limogeage du technicien italien a été officialisé très tard dimanche soir par les Spurs , qui courtisent Julian Nagelsmann, lui aussi fraichement viré par le Bayern Munich, pour lui succéder. Une aubaine pour le PSG, puisque comme le10Sport.com vous l'a révélé, Antonio Conte figure sur la short-list des potentiels successeurs de Christophe Galtier pour la saison prochaine.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG fonce sur Thiago Motta

L'avenir de Christophe Galtier sur le banc du PSG n'étant pas encore assuré à long-terme, le club de la capitale étudie ses options sur le marché des entraîneurs. Thiago Motta fait partie des options privilégiées par le président Nasser Al-Khelaïfi, et le PSG a lancé les grandes manoeuvres pour le technicien italien de Bologne : « Le PSG va prendre Thiago Motta. Il y a déjà eu une rencontre avec lui. Ensuite, les choses peuvent changer, mais l'ancien milieu de terrain connaît le club et est un peu en avance », a clairement indiqué le journaliste de Sky Italia , Fabio Caressa.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Kim Min-jae recale le PSG