Zéro pointé pour le PSG, la révolution est confirmée

Le PSG s’est heurté à un mur l’été dernier dans la course à la signature de Bernardo Silva. Le plan du club serait de revenir à la charge tout en préparant les bases des négociations pour deux autres internationaux portugais : Rafael Leao et Gonçalo Ramos.

Comme ce fut le cas la saison passée et malgré un recrutement clinquant en 2021 avec les venues de diverses stars, le PSG est sorti par la petite porte en Ligue des champions cette année encore au stade des 1/8èmes de finale et ce, bien que le Paris Saint-Germain ait enregistré diverses arrivées à l’été 2022. Une nouvelle refonte d’effectif semble être à l’ordre du jour à en croire les informations circulant dans la presse au PSG.

Le PSG va retenter sa chance avec Bernardo Silva

A commencer par le cas Bernardo Silva qui hante les pensées de Luis Campos. Nommé conseiller football du PSG le 10 juin 2022, le Portugais rêve de recruter le milieu offensif de Manchester City comme le10sport.com vous le révélait en août dernier. Bien que le PSG ait été recalé par les Skyblues après avoir soumis une offre de transfert de 80M€, le Paris Saint-Germain prévoirait de revenir à la charge selon le journaliste Rudy Galetti.

Un recrutement à l’accent portugais au PSG ?

En outre, le PSG préparerait de multiples stratégies d’attaque pour se rapprocher de son but avec deux autres dossiers : Gonçalo Ramos, attaquant de 21 ans du Benfica Lisbonne et Rafael Leao, ancien joueur du LOSC où Luis Campos l’avait recruté en 2018 et évoluant à présent au Milan AC, en marge du prochain mercato estival.