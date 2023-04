Messi : Cette annonce qui va faire enrager le PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi serait plus que jamais dans le collimateur du FC Barcelone. En effet, la direction catalane serait déterminée à boucler le retour de son ancien capitaine et numéro 10. De son côté, le vestiaire du Barça veut également rapatrier Leo Messi à tout prix.

Lors de l'été 2021, Joan Laporta n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente avec Lionel Messi pour le prolonger. En fin de contrat, la Pulga a donc fait ses valises avant de s'envoler vers Paris pour parapher un bail de deux saisons au PSG.

Le vestiaire du Barça est en folie pour Messi

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi pourrait quitter le club parisien comme il est arrivé. Alors qu'il a signé librement et gratuitement à Paris, le vétéran argentin de 35 ans partira dans les mêmes conditions cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Pour éviter de vivre ce scénario, la direction du PSG a lancé les pourparlers avec le clan Messi. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les discussions étaient en bonne voie à la mi-février. Toutefois, la situation ne serait plus du tout la même aujourd'hui. Lionel Messi se rapprochant dangereusement d'un départ. Ce qui n'aurait pas manqué d'alerter le FC Barcelone.

«Nous allons tout faire pour qu'il revienne à Barcelone »