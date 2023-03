Messi : C’est la guerre pour le PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat à l’issue de la saison avec le PSG, Lionel Messi anime déjà le mercato estival 2023. L’attaquant argentin dispose de plusieurs prétendants à l’étranger, et alors que son avenir est encore loin d’être fixé, les appels du pied se multiplient pendant que le PSG met le paquet pour le prolonger.

Vendredi, en conférence de presse, Christophe Galtier semait le doute sur l’avenir de Lionel Messi qui arrive en fin de contrat au PSG : « Je sais que Leo, la direction sportive et le président échangent beaucoup. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la discussion. Savoir si Leo doit être là la saison prochaine, je l'ai déjà dit : c'est la volonté des uns et des autres (…) Sur son avenir, il est bien trop tôt de savoir ce qu'il va se passer », a confié l’entraîneur du PSG.

Messi affole le mercato, il interpelle le PSG https://t.co/ylSBoeIped pic.twitter.com/SDTZjTBknC — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

« Je veux que Messi revienne »

Il faut dire que Messi dispose de nombreux courtisans à l’étranger, comme Al-Hilal et l’Inter Miami. Et Javier Tebas, le patron de La Liga, affiche également son envie de voir l’attaquant du PSG revenir au FC Barcelone cet été : « Je veux que Messi revienne en Liga. Bien sûr... Mais beaucoup de choses doivent d'abord changer. J'aimerais que Messi revienne. Je veux qu'il soit au Barça. J'espère que nous pourrons reconstruire la marque Barça-Messi. Ce serait très bien pour la Liga. C'est le meilleur joueur de l'histoire du football », indiquait Tebas jeudi soir. Et ce n’est pas tout…

De Paul interpelle Messi