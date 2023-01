Messi au PSG, la catastrophe peut se répéter

Axel Cornic

Tout comme en 2021, Lionel Messi se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat. A l’époque, il militait au FC Barcelone et pensait pouvoir y jouer encore des nombreuses années, mais est finalement parti. La même chose pourrait se produire au Paris Saint-Germain, qui selon nos informations travaille sur sa prolongation depuis octobre dernier.

L’avenir de Lionel Messi fait couler beaucoup d’encre. Après un titre de Champions du monde enfin conquis, la star argentine doit prendre une décision, puisque le contrat qui le lie au PSG se termine dans seulement quelques mois. Luis Campos essaie de le convaincre comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, mais la réponse se fait attendre.

PSG : Neymar-Messi, «si vous n’êtes pas contents, cassez-vous!» https://t.co/3ZO9SkcIv0 pic.twitter.com/CI5lG8Jj8K — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

Le Barça n’a rien pu faire

C’est une situation que connaît bien le FC Barcelone. Le départ inattendu de Lionel Messi est l’une des pires catastrophes footballistiques pour le club catalan, qui a tenté jusqu’à la dernière minute de prolonger sa star. Faisant ace à des gros problèmes économiques, le Barça n’a toutefois rien pu faire pour retenir le septuple Ballon d’Or, arrivé au club en 2000.

Le PSG n’a pas de limites, mais...

Pour le PSG, l’argent n’est pas un problème. Si les Parisiens sont dans le viseur de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, ils peuvent se permettre d’offrir un très gros contrat à Lionel Messi, qui gagne actuellement plus de 30M€ net par an. D’ailleurs, le PSG semble être le projet le plus intéressant pour un joueur certes au talent immense, mais qui aura tout de même 36 ans en juin prochain.

Après Cristiano Ronaldo, l’Arabie Saoudite s’attaque à Messi