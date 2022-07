Foot - Mercato - PSG

Mercato : Zidane, Campos... Voilà comment le PSG a convaincu Galtier

Publié le 17 juillet 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Après plusieurs semaines d'attente, Christophe Galtier a bien été nommé entraîneur du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino. Un choix qui a pu surprendre compte tenu du manque d'expérience du technicien français, surtout en Ligue des champions. Néanmoins, le club parisien n'a finalement pas hésité longtemps et malgré les rumeurs entourant l'arrivée de Zinedine Zidane, Christophe Galtier n'a jamais douté.

Après une saison compliquée, le PSG a décidé de se séparer de Mauricio Pochettino. Seulement un an et demi après son arrivée, le technicien argentin a été démis de ses fonctions. Et pour le remplacer, c'est Christophe Galtier qui a été choisi. Le technicien français retrouve ainsi Luis Campos, avec lequel il avait travaillé au LOSC. C'est d'ailleurs probablement le dirigeant portugais qui a opté pour l'ancien coach de l'ASSE. En effet, plus tôt, il semblait que Zinedine Zidane était la grande priorité du Qatar. Libre de tout contrat, l'ancien numéro 10 des Bleus a régulièrement été annoncé proche du PSG. Mais cela n'a pas perturbé Christophe Galtier. Et pour cause, comme révélé par le10sport.com, Zidane n'a jamais été proche de signer au PSG.

Malgré Zidane, Galtier n'a pas douté

En effet, dans les colonnes de L'EQUIPE , Christophe Galtier s'est prononcé sur l'omniprésence des rumeurs envoyant Zinedine Zidane au PSG. Et l'ancien entraîneur de l'OGC Nice assure qu'il n'a jamais tremblé grâce aux discussions qu'il avait avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi : « Je veux faire court sur ce sujet. Zizou, c'est Zizou. Il a un palmarès incroyable. Zizou est unique. Mais ce qui a été le plus important, ce sont mes échanges permanents avec mon président et Luis (Campos). Des doutes ? Pas du tout. Parce que je savais... (Il s'arrête.) Il était clair, de la part de mon président, que j'allais être l'entraîneur du PSG ». Il faut dire que les contacts ont rapidement été noués.

Des contacts très anciens avec le PSG

Toujours pour L'EQUIPE , Christophe Galtier a dévoilé les coulisses des discussions avec le PSG. « Les premiers contacts ? À pas mal de semaines avant mon arrivée officielle. J'avais eu des discussions avec Luis Campos (conseiller football du PSG) mais aussi avec mon président (Nasser al-Khelaïfi) qui m'avaient assuré que je serais le futur entraîneur du PSG », assure-t-il. Par conséquent, Christophe Galtier est tombé d'accord très rapidement avec le PSG. Mais il fallait également convaincre l'OGC Nice où le natif de Marseille était sous contrat jusqu'en juin 2023. Et les dirigeants des Aiglons ne se sont pas opposés aux discussions comme le révèle Christophe Galtier : « Très rapidement, des contacts ont été établis entre Luis Campos et Nice. À ce titre, je veux remercier Jim Ratcliffe (le propriétaire de l'OGCN) et Dave Brailsford (directeur du sport d'Ineos), qui m'ont laissé l'opportunité de venir entraîner le PSG. Après, cela a pris du temps pour des raisons que je ne veux pas commenter. »

