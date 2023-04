Mercato - Zidane : Ça part dans tous les sens, le PSG se fait recaler

Hugo Chirossel

Alors que la position de Christophe Galtier était déjà fragilisée, la défaite du PSG face à l’OL (0-1) n’a pas arrangé la situation. Les Parisiens se sont inclinés pour la huitième fois en 2023 et l’entraîneur français est plus que jamais menacé. Si le club de la capitale réfléchirait à s’en séparer, il aurait le plus grand mal à lui trouver un successeur.

Comme indiqué par le10sport.com le 22 mars dernier, le PSG a l’intention de poursuivre avec son duo composé de Christophe Galtier et Luis Campos. Cependant, la défaite face à l’OL dimanche soir (0-1), la huitième depuis le début de l’année 2023, pourrait changer la donner.

Galtier est sur la sellette

Alors qu’il ne reste que neuf matchs de championnat à disputer cette saison, le PSG ne compte désormais plus que 6 points d’avance sur ses deux poursuivants, le RC Lens et l’OM. D’après les informations du Parisien , le club de la capitale réfléchirait à se séparer de Christophe Galtier dès maintenant, mais aurait du mal à lui trouver un remplaçant.

Pas de plan de secours au PSG

En plus du fait qu’ils ne seraient pas prêts à trahir Christophe Galtier, ses adjoints ne seraient pas jugés aptes à prendre le relais. Quant aux différents entraineurs libres évoqués pour le remplacer, comme Zinédine Zidane, Antonio Conte ou bien Julian Nagelsmann, ils ne seraient pas très emballés à l’idée de prendre les rênes du PSG à ce stade de la saison.