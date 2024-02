Mercato : Zidane balance un indice, ça va discuter pour son retour !

Thomas Bourseau

Sur la touche depuis trois ans, Zinedine Zidane pourrait prendre les rênes d’un autre club dans lequel il a joué pendant sa carrière après avoir entraîné le Real Madrid. Ayant ouvert la porte à la Juventus, Zidane devrait voir la Vieille Dame lui offrir la succession de Massimiliano Allegri.

Le temps commence à être long pour Zinedine Zidane. En effet, le triple vainqueur de la Ligue des champions en tant qu’entraîneur principal avec le Real Madrid est éloigné des pelouses depuis sa décision de se retirer en mai 2021. Et depuis le Real Madrid, rien. Et pourtant, comme le journaliste Frédéric Hermel qui est également son biographe le révélait début janvier 2023 dans la foulée de la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Zidane voulait récupérer les Bleus après le Mondial au Qatar.

Un retour à la Juventus ? Zidane ne dit pas non

Alors pourquoi pas un retour dans l’un de ses anciens clubs ? Au printemps 2023, RMC Sport évoquait une attirance de Zinedine Zidane pour la Juventus, équipe qu’il a côtoyée entre 1991 et 2001 grâce notamment à Marcelo Lippi à qui il a rendu hommage dans le cadre d’un documentaire qui lui a été consacré. « Marcelo Lippi est celui qui m’a fait venir à la Juventus, le premier qui a cru en moi et qui m’a laissé jouer. Ce n’était pas facile pour lui, je venais de France, tout était différent, mais Lippi m’a fait devenir ce que je suis devenu plus tard » . En outre, Zidane a ouvert la porte au fait de prendre les rênes de l’équipe première de la Juventus. « Pourquoi pas, tout peut arriver. Pour l'instant, je fais d'autres choses, on verra, mais un autre passage sur le banc serait bien ».

Mercato : Zidane a choisi sa prochaine équipe, une grande nouvelle tombe https://t.co/KvIOSRbxG9 pic.twitter.com/JdLarcUU9l — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

Négociations programmées pour mars ?