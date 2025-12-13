Mercato : Viré par le PSG, il lâche le nom de son bourreau !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté par le PSG en 2016, Grzegorz Krychowiak n'aura toutefois pas été une grande réussite. Un flop à environ 27M€ que le club de la capitale a rapidement décidé d'exfiltrer. Prêté dès 2017 en Angleterre, le Polonais s'en est donc allé et Krychowiak a dévoilé l'identité de celui qui l'a poussé à quitter le PSG.

Excellent avec le FC Séville, Grzegorz Krychowiak était attendu du côté du PSG. Mais voilà que le Polonais n'a clairement pas été à la hauteur avec le club de la capitale. Ce recrutement a viré au flop et après seulement une saison, Krychowiak a fait ses valises, étant prêté par le PSG à West Bromwich Albion.

« On m'a dit que je devais partir » Interrogé par AS, Grzegorz Krychowiak est revenu sur les conditions de son départ du PSG en 2017. L'ancien Parisien a expliqué dans un premier temps : « C'était en janvier, je crois, car après Noël, j'étais prêt à entamer la seconde partie de saison, mais on m'a dit que je devais partir ».