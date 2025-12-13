Mercato : Viré par le PSG, il lâche le nom de son bourreau !

Recruté par le PSG en 2016, Grzegorz Krychowiak n'aura toutefois pas été une grande réussite. Un flop à environ 27M€ que le club de la capitale a rapidement décidé d'exfiltrer. Prêté dès 2017 en Angleterre, le Polonais s'en est donc allé et Krychowiak a dévoilé l'identité de celui qui l'a poussé à quitter le PSG.
Excellent avec le FC Séville, Grzegorz Krychowiak était attendu du côté du PSG. Mais voilà que le Polonais n'a clairement pas été à la hauteur avec le club de la capitale. Ce recrutement a viré au flop et après seulement une saison, Krychowiak a fait ses valises, étant prêté par le PSG à West Bromwich Albion.
« On m'a dit que je devais partir »
Interrogé par AS, Grzegorz Krychowiak est revenu sur les conditions de son départ du PSG en 2017. L'ancien Parisien a expliqué dans un premier temps : « C'était en janvier, je crois, car après Noël, j'étais prêt à entamer la seconde partie de saison, mais on m'a dit que je devais partir ».
« C'est Emery qui voulait me voir partir du PSG ? Non »
Relancé ensuite sur celui qui avait décidé de son départ du PSG, Grzegorz Krychowiak a alors pointé du doigt le directeur sportif de l'époque : Patrick Kluivert. « C'est Emery qui voulait me voir partir du PSG ? Non, je crois que c'était quelqu'un d'autre, le directeur sportif, je ne me souviens plus de son nom. Emery me voulait vraiment ; pour moi, c'est le meilleur entraîneur que j'aie jamais eu », a lâché Krychowiak.