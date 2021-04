Foot - Mercato

Mercato : Vieira veut retrouver un club après l’OGC Nice !

Publié le 16 avril 2021 à 8h23 par La rédaction mis à jour le 16 avril 2021 à 8h24

Après avoir été limogé par l’OGC Nice en décembre dernier, Patrick Vieira fait le point sur son avenir et affiche son envie de rebondir très vite.