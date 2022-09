Foot - Mercato - OM

Mercato : Veretout dévoile les coulisses de son transfert à l’OM

Publié le 28 septembre 2022 à 21h00 par Jules Kutos-Bertin

Après cinq belles saisons passées en Italie, Jordan Veretout a fait son grand retour en France en s'engageant avec l'OM. Déjà titulaire dans le onze d'Igor Tudor, l'international français est revenu sur les coulisses de son transfert dans le club olympien et a expliqué les raisons de son départ de l'AS Roma.

Piste de longue date de l'OM, ​​Jordan Veretout (29 ans) a fini par poser ses valises à Marseille. Après des débuts contre Reims où il a délivré une passe décisive juste après son entrée, Veretout a un peu baissé de régime, en témoigne sa prestation contre l'Eintracht Francfort. Pour autant, pas de quoi remettre sa place de titulaire en question. A peine arrivée à l'OM, ​​Jordan Veretout s'est imposé et a même retrouvé l'équipe de France suite à la cascade de blessures.

Veretout son explique le choix de rejoindre l'OM

Invité de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC , Jordan Veretout est revenu sur son choix de venir dans la cité phocéenne en provenance de l'AS Roma. « Ces six derniers mois étaient plus compliqués pour moi avec un peu moins de temps de jeu. J’ai 29 ans, je voulais jouer. Quand tu as l’Olympique de Marseille, qualifié pour la Champions League qui t’appelle… c’était l’occasion de la découvrir (la C1) et pour ma famille de rentrer en France. Cela fait du bien à tout le monde. On est footballeur mais il y a un entourage à côté et revenir en France ça fait du bien », reconnaît l'international français. Formé au FC Nantes, Veretout avait fait une pige d'une saison à l'ASSE et depuis, il brillait sur les pelouses de Serie A.

