Mercato - Valbuena : «Après ma carrière ? Dans un poste de directeur sportif»

28 avril 2020

Actuellement à l’Olympiakos, Mathieu Valbuena pense déjà à son après-carrière et a déjà une idée à ce sujet.

A 35 ans, Mathieu Valbuena pense déjà à ce qu’il fera après sa carrière. Et l’actuel joueur de l’Olympiakos ne veut pas quitter le monde du football. En effet, pour Footballogue , Valbuena a décrit ses plans pour son avenir, assurant : « Quand on est dans une situation comme la mienne, ce que l’on redoute le plus, c’est quand ça va s’arrêter. On essaye d’avoir une bonne hygiène de vie car on sait très bien que ton corps c’est ton instrument de travail. On sait qu’il y a une fin à tout. Bien sûr, continuer dans le football parce que c’est ma vie, c’est quelque chose qui m’anime. Bosser pour un club, avoir un vrai projet sportif, travailler pour un club ça m’intéresserait énormément. Quel poste ? Dans une cellule de recrutement, un poste de directeur sportif. Je pensais à ça, c’est ce que je me suis mis en tête pour l’instant. Je me pose la question (de l’après ndlr) sans me la poser non plus. Mais ce serait plus dans ce domaine-là ».

« J’ai toujours cette rage vaincre »

Sous les couleurs de l'Olympiakos le Pyrée (Grèce), Mathieu Valbuena réalise une nouvelle superbe saison. Et même si l'après-carrière se précise d'année en année, l'ancien milieu de terrain de l'OM n'est pas encore prêt à raccrocher : « Depuis toujours je suis un passionné. Il ne suffit pas d’être passionné, il faut que le corps tienne. Je touche du bois, je suis épargné par les blessures. L’hygiène de vie est très importante, encore plus quand tu arrives à un âge comme le mien. J’ai toujours cette rage de vaincre, cette boule au ventre avant les matchs que j’adore. Avant les matchs, quand il y a des mises au vert, pendant les causeries, il y a cette petite « boule ». C’est ce que j’adore dans ce métier-là. Aujourd’hui, si l’on regarde la saison que je fais, c’est une des meilleures saisons de ma carrière. J’ai toujours cette rage de vaincre, cette force, cette passion, ce bonheur parce que c’est aussi un plaisir de se lever le matin pour aller à l’entraînement. Je ne vois pas pourquoi je m’arrêterais, je suis très très bien et très en forme, j’ai encore envie d’accomplir plein de choses et bosser pour continuer à suivre un rythme comme ça ».