Mercato : Une star du Real Madrid vend la mèche pour son avenir

Pierrick Levallet

Alors qu'il commence à se renouveler, le Real Madrid compte encore quelques joueurs d'expérience dans son effectif, dont Dani Carvajal. Le latéral droit de 31 ans fait toujours l'unanimité au sein de la formation de Carlo Ancelotti. L'international espagnol rêve d'ailleurs de pouvoir jouer chez les Merengue jusqu'à la fin de sa carrière.

Si le Real Madrid commence à se renouveler avec des joueurs jeunes comme Vinicius Jr, Rodrygo, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham ou encore Fédérico Valverde, le club madrilène encore quelques vétérans dans son effectif. Luka Modric et Toni Kroos sont encore à la disposition de Carlo Ancelotti, tout comme Dani Carvajal.

Carvajal fait toujours l'unanimité au Real Madrid

Le latéral droit espagnol fait toujours l’unanimité au Real Madrid, où il est revenu en juillet 2013. Son contrat court encore jusqu’en juin 2025, et le joueur de 31 ans ne se voit pas ailleurs que chez les Merengue . Dani Carvajal a d’ailleurs vendu la mèche pour son avenir, dévoilant son rêve pour sa fin de carrière.

«J'espère pouvoir prendre ma retraite ici»