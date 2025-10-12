Mercato : Une star accepte de venir, le RC Lens s’enflamme !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour en Ligue 1 cette saison, Florian Thauvin a signé au RC Lens. Forcément, son nom attire l'attention et avec sa réussite en Equipe de France face à l'Azerbaïdjan, cela pourrait s'accentuer encore un peu plus. Le champion du monde 2018 suscite de nombreuses réactions dans la région, une bonne nouvelle d'après Jean-Louis Leca, le directeur sportif.

6ème de Ligue 1 pour le moment, le RC Lens peut se féliciter d'avoir réussi à convaincre Florian Thauvin de signer cet été. L'ancien Marseillais réalise un bon début de saison avec son nouveau club et son expérience pourrait beaucoup servir. Sa popularité aide beaucoup le club puisqu'il y a un réel engouement autour de Lens grâce à lui.

Thauvin fait briller Lens, il jubile Appelé à la dernière minute en Equipe de France, Florian Thauvin a pu rentrer sur le terrain face à l'Azerbaïdjan vendredi et marquer un magnifique but. Une très bonne nouvelle pour lui et pour le RC Lens, qui pourrait avoir de nouvelles commandes... « Le maillot n°10 de Lens, qu’il porte, risque de s’arracher encore un peu plus avec son retour chez les Bleus, sachant qu’il est déjà n°1 des ventes au club. Sentez-vous un vrai engouement depuis son arrivée ? Bien sûr. Je pense que c’est pareil chez nos voisins de Lille, avec Olivier Giroud, un autre champion du monde. Quand on se promène dans la région, on nous parle souvent de Florian Thauvin. Il revient au milieu des discussions » réagit Jean-Louis Leca dans Le Parisien.