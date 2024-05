Mercato : Une solution inespérée pour ce flop de l’OM ?

Axel Cornic

Arrivé à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato, Joaquin Correa n’a pas vraiment convaincu et son avenir devrait sans aucun doute s’écrire ailleurs. L’option d’achat présente dans son prêt devait s’activer en cas de qualification en Ligue des Champions, mais désormais l’Inter va devoir trouver une nouvelle solution pour l’attaquant argentin.

Pablo Longoria pensait sans aucun doute pouvoir le relancer. Après avoir explos au FC Séville et à la Lazio, Joaquin Correa a rencontré quelques problèmes à l’Inter et son prêt à l’OM semblait être une occasion en or. Rien n’est toutefois allé comme prévu, puisque l’attaquant argentin n’a toujours pas marqué le moindre but avec le maillot marseillais.

Le fiasco Correa

La menace de son option d’achat à 10M€ a longtemps plané sur l’OM, mais il ne devrait finalement pas rester. Sans Ligue des Champions, le club phocéen n’est en effet pas obligé de garder Joaquin Correa, qui retournera donc à l’Inter à la fin de la saison. Le problème, c’est que chez les Nerazzurri on ne voudrait pas de lui...

Retour en Argentine ?