Mercato : Une recrue de l’OM victime du nouvel entraîneur ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très peu utilisé cette saison à l'OM alors qu'il avait été recruté en janvier dernier, Azzedine Ounahi subit de plein fouet le changement de système instauré par Marcelino, le nouvel entraîneur du club phocéen. Un journaliste se livre sans détour sur la situation de l'international marocain.

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM n'avait pas hésité à miser 8M€ pour boucler le recrutement d'Azzedine Ounahi, qui sortait d'une Coupe du Monde étincelante avec le Maroc. Seulement voilà, malgré six premiers mois convaincants, l'ancien milieu offensif du SCO Angers se retrouve en grande difficulté cette saison à l'OM.

Il balance sur son calvaire après son transfert à l’OM https://t.co/pOFRzwnlsZ pic.twitter.com/mFaeXhOnDe — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

« On touche à un sujet de politique sportive »

Sur son compte Twitter , le journaliste de L'EQUIPE Mathieu Grégoire a fait le point sur la situation délicate d'Ounahi depuis la nomination de Marcelino sur le banc de l'OM : « Plus qu’un problème de joueur ou d’entraîneur, avec Ounahi on touche à un sujet de politique sportive, impliquant les dirigeants comme son entourage. En janvier, l’OM a pris ce jeune joueur pour le faire éclore et bénéficier d’une plus-value sportive et financière si ça tournait bien », explique-t-il.

« La principale victime d’un changement de système »