Après son transfert, Cristiano Ronaldo fait couler un joueur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En pleine descente aux enfers, Harry Maguire traverse une période très difficile à Manchester United. Défenseur le plus cher de l'histoire lorsqu'il signe chez les Red Devils, l'international anglais aurait souffert d'une lutte de pouvoir en interne lancée par un certain Cristiano Ronaldo.

Recruté par Manchester United pour 87M€ en 2019, Harry Maguire est probablement l'un des plus gros flops de l'histoire du football. Et pour cause, le défenseur anglais a tout perdu. De son brassard de capitaine à sa place avec la sélection, Harry Maguire ne joue même plus avec les Red Devils et s'est contenté de 23 minutes cette saison.

Coupe du monde de Rugby : Cristiano Ronaldo envoie un message https://t.co/AlThMZL8EF pic.twitter.com/3T0UN7CBxJ — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

Le déclin de Maguire causé par Ronaldo ?

Jamie Carragher s'est prononcé sur cette situation et estime notamment que Cristiano Ronaldo n'est pas étranger à la descente aux enfers d'Harry Maguire. « Le retour de Ronaldo a entraîné une lutte de pouvoir dans le vestiaire de Manchester United. C'est alors que la chute de Maguire a commencé », écrit l'ancien défenseur de Liverpool dans sa chronique pour le Telegraph, avant d'évoquer le futur du défenseur de Manchester United.

«Cela doit cesser, avant tout, pour le bien de Maguire»